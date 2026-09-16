Индийская военная делегация прибыла в Москву для переговоров

Делегация Индии прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества сухопутных войск

Tекст: Тимур Шайдуллин

Визит индийских военных начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Церемония в Александровском саду прошла под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, Героя России генерал-полковника Александра Матовникова. Затем в Главном командовании Сухопутных войск состоялись официальные двусторонние переговоры.

«Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в Минобороны.

В ходе визита индийская делегация посетит Национальный центр управления обороной Вооруженных сил России. Также запланировано посещение военно-учебных заведений Сухопутных войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Индия направила своих военнослужащих на стратегические учения «Запад-2025».

Летом того же года министр обороны России Андрей Белоусов назвал эту страну исключительно важным стратегическим партнером. Ранее оборонные ведомства двух государств подписали соглашение об упрощении взаимодействия.