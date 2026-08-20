Экс-главком Британии заявил об истощении военного бюджета из-за ядерных программ

Tекст: Мария Иванова

Бывший глава объединенного командования вооруженных сил Британии Ричард Бэрронс рассказал об острой нехватке финансирования армии, передает РИА «Новости».

По его словам, кризис возник на фоне растущих затрат государства на силы ядерного сдерживания.

«Ядерный бюджет Британии изнутри пожирает бюджет на обычное вооружение», – приводит слова военного Financial Times. Бэрронс полагает, что дефицит образовался из-за постоянного откладывания модернизации оборонного комплекса, поэтому сейчас властям приходится реализовывать сразу несколько дорогостоящих программ.

Основные государственные траты приходятся на три масштабных проекта. В тридцатые годы планируется заменить четыре действующие подводные лодки класса Vanguard новыми субмаринами Dreadnought. Также Лондон разрабатывает современную боеголовку и совместно с США и Австралией производит ударные подлодки.

Издание отмечает, что ядерные расходы вытесняют инвестиции в регулярные войска, корабли и средства противовоздушной обороны.

В июне Telegraph писала о выводе из строя всех атомных субмарин страны для техобслуживания. Долгосрочный оборонный бюджет распределяет почти 300 млрд фунтов стерлингов или 400 млрд долларов на развитие различных секторов военно-промышленного комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Лондон выделил более 11 млрд долларов на создание четырех атомных субмарин типа «Дредноут».

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал увеличить военный бюджет страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов указал на скрытное наращивание ядерного арсенала Великобритании.