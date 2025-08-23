Sun сообщил о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане

Sun: Принц Гарри и Меган Маркл могут снять фильм о принцессе Диане

Tекст: Мария Иванова

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность съемки документального фильма о принцессе Диане в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix, пишет Sun. Издание уточняет, что проект может быть приурочен к 30-летию гибели Дианы, которая наступит в 2027 году.

В публикации отмечается, что фильм о Диане входит в число возможных проектов, которые Netflix обсуждает с Гарри и Меган. Кроме того, принц Гарри, по данным газеты, может принять участие еще в одной инициативе, посвященной его матери, но уже вне платформы Netflix, передает РИА «Новости»ю

Гарри и Меган покинули Британию в 2020 году, отказавшись от исполнения королевских обязанностей. После этого они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в равнодушии и расизме, что усугубило отношения герцога и герцогини Сассекских с королевским двором.

В декабре 2022 года на Netflix вышел сериал «Гарри и Меган», который вызвал волну критики в Британии. После этого, по информации Daily Mail, пара якобы стремится к примирению с семьей, но их предыдущие откровения были восприняты крайне негативно.

Напомним, в августе принц Гарри и Меган Маркл подписали новый контракт с Netflix. Их предыдущая сделка с компанией на сумму 100 млн фунтов стерлингов была расторгнута из-за «слабого контента».

Между тем помощники Карла III и принца Гарри ранее обсудили возможное примирение в королевской семье.