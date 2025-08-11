Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).8 комментариев
Принц Гарри и Меган Маркл подписали новый контракт с Netflix
Принц Гарри и Меган Маркл расширили сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix, их студия Archewell Productions заключила новый многолетний контракт, передает РИА «Новости».
В рамках договора Netflix получает эксклюзивное право первым просматривать и утверждать все будущие проекты супругов, включая фильмы и телешоу.
Первым совместным проектом станет документальный фильм о детском доме в Уганде «Дети Масаки: внутренний ритм», а затем Меган выпустит рождественский выпуск кулинарного шоу «С любовью, Меган».
Также в планах экранизация романа «Встретимся на озере» Карли Форчун и проекты в разных жанрах. По данным британских СМИ, условия нового соглашения менее выгодны для Гарри и Меган по сравнению с предыдущим, а Netflix смягчает партнерство, оставляя за собой больше прав и возможностей отказаться от релиза.
Ранее сервис Netflix расторг сделку с принцем Гарри и Меган Маркл из-за «слабого контента». В 2020 году пара заключила многолетнее соглашение с Netflix на создание фильмов и программ для детей.