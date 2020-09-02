Принц Гарри и Меган Маркл начали новую карьеру в Голливуде

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом Netflix, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей, сообщила газета The New York Times, отметив, что таким образом пара «начинает новую карьеру в Голливуде».

«Мы сосредоточимся на создании материалов, которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду. Для нас, как молодых родителей, также важно создание вдохновляющих семейных программ», – передает ТАСС слова супругов в статье.

Как утверждает NYT, сервис Netflix, по их мнению, «с беспрецедентным по масштабу охватом аудитории поможет поделиться материалами, которые способны оказать влияние и побудить к действиям».

Кроме того, поделился радостью от такого решения один управляющих Netflix Тед Сарандос.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что они избрали Netflix в качестве творческой площадки и восхищены возможностью доносить до зрителей истории, которые могут укрепить жизнестойкость и взаимопонимание», – отметил он.

Информации о гонорарах Гарри и Меган на данный момент нет, пишет газета.

Также в статье говорится, что Netflix в условиях обострения конкуренции со стороны Disney+, Amazon Prime Video, Hulu и HBO Max, а также других компаний заинтересован в программах, ориентированных на членов семьи, а Гарри и Меган уже готовят мультипликационную серию, рассчитанную на женскую аудиторию.

Кроме того, на прошлой неделе Netflix распространил документальный фильм Rising Phoenix о спортсменах-паралимпийцах и в одном из эпизодов этого фильма появляется принц Гарри.

Ранее вышла книга о принце Гарри и его супруге Меган Маркл «Обретение свободы», в которой поднимается тема непростых отношений в королевской семье Великобритании. Авторами книги являются журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюран. Особое место в публикации уделяется принцу Уильяму и его отношениям со звездной четой. В частности, еще когда Гарри встречался с Маркл, брат принца «хотел убедиться, что у актрисы правильные намерения».

Сообщения о том, что в отношениях двух братьев появился холод, возникли еще в 2017 году, когда Гарри только начал встречаться с американской актрисой. Ситуация усугубилась, когда в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес.