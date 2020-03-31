Принц Гарри и Меган Маркл официально начали самостоятельную жизнь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи, сообщают СМИ.

В данный момент принц Гарри с супругой живут в Лос-Анджелесе. В рамках соглашения с королевой Елизаветой II о выходе из королевской семьи супруги планируют вернуть британской казне все деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором жили после свадьбы, и который планируют использовать при поездках в Великобританию. Его ремонт обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов, передает «Интерфакс».

Букингемский дворец официально не озвучил причины, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре.

Также сообщалось, что решение могло быть принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

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