Волочкова осудила Борисову за пластические операции 16-летней дочери

Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны

Tекст: Дарья Григоренко

Главной задачей Белоусов назвал «обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализацию целей, определенных Верховным Главнокомандующим». Министр отметил рост темпов продвижения российских войск: если в начале года ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то сейчас – 600-700, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 ключевым объектам противника, что привело к повреждению 62% инфраструктуры предприятий оборонного комплекса Украины. По его данным, украинские вооруженные силы потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различного вооружения.

Второе приоритетное направление связано с формированием Государственной программы вооружения до 2036 года, охватывающей стратегические ядерные силы, космические средства, системы ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта. Белоусов подчеркнул необходимость модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров с учетом новых специальностей, включая применение беспилотных летательных аппаратов и робототехники.

Третье направление касается медицинского обеспечения военнослужащих, где достигнуты высокие показатели возвращения в строй после ранений и внедрены современные технологии помощи на передовой, включая «сухую плазму» и лечение устойчивых инфекций, а также расширена система реабилитации и протезирования.

Четвертое направление связано с социальным обеспечением военнослужащих и членов их семей, где введены цифровые сервисы, сокращающие бюрократию и обеспечивающие оперативное подтверждение льгот, а пятое – с формированием эффективного механизма обратной связи, позволяющего военнослужащим контролировать решения по своим обращениям через «Личный кабинет» и Военно-социальный центр.

Шестое направление касается военного и военно-технического сотрудничества с союзниками, направленного на долгосрочную модернизацию армий партнеров. Седьмое приоритетное направление связано с реформированием строительного и имущественного комплекса Минобороны, повышением эффективности работы и устойчивым функционированием отрасли, в том числе сокращением объектов незавершенного строительства.

Восьмое направление касается оптимизации внутренних управленческих процессов, внедрения системы управления проектами, финансовой стабилизации и поддержания всех социальных выплат и денежного довольствия военнослужащих. Девятое направление связано с созданием единой цифровой среды, включая завершение Государственной системы единого воинского учета и ускорение работы программного обеспечения «Алушта».

Десятым приоритетом Белоусов назвал обеспечение комплектования войск, повышение готовности операторов БпЛА и создание эффективной системы их логистики и ремонта, что, по его словам, положительно отражается на ходе боевых действий.

Белоусов подчеркнул, что все направления реализуются системно и требуют дальнейшего внимания, отметив, что к декабрю будут представлены полные итоги работы Министерства обороны.

В пятницу Белоусов сообщил, что российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 квадратных километров территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ. Накануне министр обороны поручил создать и наполнить базу данных по результатам поражения противника российскими беспилотными летательными аппаратами.