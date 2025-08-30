То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.11 комментариев
Волочкова осудила Борисову за пластические операции 16-летней дочери
Анастасия Волочкова раскритиковала Дану Борисову за поддержу пластики дочери
Балерина Анастасия Волочкова негативно отреагировала на решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери, выразив удивление количеством вмешательств в юном возрасте.
Волочкова резко осудила телеведущую Дану Борисову за то, что та одобрила и оплатила пластические операции своей дочери Полины, передает StarHit.
Балерина заявила: «Это какой-то ужас! Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочке подарила пластику… Знаете, это дичь! Я просто глубоко убеждена, что, когда женщина начинает вмешиваться в свою внешность, потом эта внешность мстит в обратную сторону. Я вообще в шоке…».
Полина, дочь Даны Борисовой, начала менять внешность с 16 лет: первой процедурой стало увеличение губ, затем – ринопластика и контурная пластика скул. Незадолго до совершеннолетия мама подарила ей операцию по уменьшению груди и липоскульптурированию тела.
Дана Борисова, в ответ на критику, всегда подчеркивала, что решение делать операции в молодом возрасте – правильное, потому что «лучше сейчас, пока молодой организм».
Волочкова отметила, что тоже воспитывает дочь и категорически не поддерживает подобные трансформации в раннем возрасте. По словам балерины, ее дочь Ариша не нуждается в пластике – у нее «все свое, настоящее», и балерина уверена, что «ей это просто не нужно».
Сама Полина рассказывала, что испытывала давление не только со стороны общества, но и родственников, включая мать и отца, которые указывали ей на «недостатки фигуры». Мама не только поддерживала изменения, но и подталкивала к посещению косметологов, что, по признанию девушки, отразилось на ее самооценке.
