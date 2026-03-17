В Национальном центре «Россия» открыли новый сезон игры «Семейная зарница»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное открытие нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии участвовали Герои России, ветераны СВО, члены президентской программы «Время героев» и семейные команды-победители прошлого года. Организаторами выступили Госфонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин».

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева инициировала проект на оргкомитете «Победа» в январе 2025 года, а идею поддержал президент Владимир Путин. «Сегодня проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы», – отметила Цивилева. Она подчеркнула, что история каждой семьи – часть истории страны.

В рамках старта сезона прошел круглый стол с элементами русского чаепития, где команды делились семейными традициями и опытом преодоления испытаний. Гости посетили фотовыставку, познакомились с обновленным форматом состязаний и приняли участие в тематической викторине.

Второй сезон проекта предусматривает, что принять участие смогут семьи из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Финал объединит 89 семей и столько же наставников – ветеранов СВО. В программе финала предусмотрены квест-игра и масштабное военно-тактическое испытание на местности. В новом сезоне появится творческий конкурс, где семьи смогут проявить креативность, совместно сконструировав модели военной техники.

Заявочная кампания продлится до 24 апреля 2026 года, а финал пройдет в августе-сентябре. В прошлом сезоне в игре участвовали семьи из 79 регионов, а финал прошел в Волгоградской области. Проект проводится при поддержке Минобороны РФ и федеральных агентств в рамках национального проекта «Молодежь и дети».