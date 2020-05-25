В Китае назвали десять самых «загадочных» мест России

Россия поражает своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, при этом в стране также есть немало таинственных и «загадочных» мест, говорится в блоге, посвященном туризму, на китайском портале Sohu.

Среди таких мест автор выделяет Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как Пещеру Черного дьявола, а также Телецкое озеро на Алтае,передает РИА «Новости».

Кроме того, в публикации отмечены такие достопримечательности, как Васюганские болота в Западной Сибири, одни из самых больших болот в мире, территорию которых, по словам автора, называют «русской Амазонкой», и гора Холатчахль на Урале, также известная как «гора мертвецов», где в 1959 году погибла группа Дятлова.

В блоге также упоминаются Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, где согласно легендам находился Китеж-град, который называют «русской Атлантидой», и древний город Аркаим в Челябинской области, где около четырех тысяч лет назад находилось одно из поселений южноуральцев.

Последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, где начинается действие знаменитого романа «Мастер и Маргарита».

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