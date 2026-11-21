Спецслужбы Украины применили шантаж для вербовки агентов в Севастополе

Tекст: Катерина Туманова

Украинские разведчики ищут потенциальных агентов для проведения диверсионной деятельности в Севастополе через социальные сети и комментарии к публикациям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

«Для установления контакта используются предложения легкого заработка, мошеннические схемы с последующим шантажом, романтические знакомства, эмоциональное давление и угрозы в адрес родственников», – пояснили в ведомстве.

Особое внимание кураторы уделяют гражданам с протестными настроениями и тем, кто проявляет интерес к украинской тематике.

В управлении добавили, что методы психологического воздействия подбираются индивидуально с учетом уязвимостей и убеждений каждого человека, при этом иногда местные жители сами пытаются установить контакт с иностранными спецслужбами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного украинскими спецслужбами мужчину. МИД заявил об использовании Киевом «грязных денег» для вербовки россиян. ГУР и СБУ направили доходы от украинских колл-центров на диверсии в России.