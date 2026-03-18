Захарова отметила риски для безопасности в мире из-за торговли оружием на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина превращается в один из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это явление создает серьезные риски для мировой безопасности, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что недавно появились очередные доказательства того, что, по ее словам, «киевский режим, сетуя на нехватку вооружений для ВСУ, буквально торгует ими направо и налево». Она сослалась на данные американского Института изучения войны, согласно которым каждый третий автомат, находящийся у экстремистов и террористических групп по всему миру, имеет украинское происхождение.

По ее информации, более 70% оружия, используемого мексиканским наркокартелем «Новое поколение Халиско», изначально предназначалось для украинских военных. Захарова заявила, что Украина стремительно превращается в хаб черного оружейного рынка, что, по ее мнению, представляет опасность не только для региона, но и для глобальной безопасности.

Ранее Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы. А Захарова отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

