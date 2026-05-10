Tекст: Мария Иванова

Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

«Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.