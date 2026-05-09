Путин указал на давление ЕС и НАТО при переговорах с Фицо

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз и НАТО формируют конфронтационную линию, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это негативно сказывается на двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

Президент отметил, что нынешние сложности обусловлены событиями на Украине и внешнеполитической ситуацией.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», – отметил глава государства.

Путин отметил твердую позицию Фицо по вопросу роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Также стороны обсудили сложности перелета словацкой делегации, которые возникли из-за отказа стран Прибалтики разрешить пролет.