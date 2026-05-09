Путин на встрече с Фицо указал на давление ЕС и НАТО
Российский президент на встрече с премьером Словакии в Кремле Робертом Фицо подчеркнул, что ситуация в двусторонних отношениях осложнилась из-за давления со стороны Евросоюза и НАТО.
Евросоюз и НАТО формируют конфронтационную линию, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это негативно сказывается на двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.
Президент отметил, что нынешние сложности обусловлены событиями на Украине и внешнеполитической ситуацией.
«Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», – отметил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Большом Кремлевском дворце.
Путин отметил твердую позицию Фицо по вопросу роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Также стороны обсудили сложности перелета словацкой делегации, которые возникли из-за отказа стран Прибалтики разрешить пролет.