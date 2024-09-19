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Путин заявил о кратном увеличении выпуска востребованных вооружений
Путин: Россия кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений на основе опыта СВО
Россия в условиях СВО кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений, а также улучшила их характеристики с учетом боевого опыта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России.
«И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что в прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз.