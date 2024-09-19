Путин заявил о кратном увеличении выпуска востребованных вооружений

Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ

Главком ВМФ Моисеев: Готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

Tекст: Вера Басилая

Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

Моисеев отметил высочайший уровень подготовки подлодок ТОФ. По его словам, это современные корабли и совершенно другой уровень техники.

«Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.

Кроме того, как говорит Моисеев, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет атомные подводные крейсеры, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие», обеспечивающее безопасность России.

Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота на церемонии в пункте постоянного базирования на Камчатке.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам.

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