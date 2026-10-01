Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной
Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в организации обменов между Россией и Украиной и содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом.
На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин заявил: «Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере».
Путин подчеркнул, что благодарность в адрес супруги президента США прозвучала «совершенно искренне» и «без всякой иронии», передает ТАСС.
«Это касается обменов, некоторых решений и других гуманитарных вопросов», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье.
Мелания Трамп сообщала, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий.