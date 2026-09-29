У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
МВФ оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года в 54 млрд долларов
Bloomberg: МВФ предсказал Украине дефицит финансирования в 54 млрд долларов
Украинское государство может столкнуться с нехваткой средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года, следует из предварительных расчетов Международного валютного фонда.
В следующем году Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 млрд долларов, в 2028 году этот показатель составит 17 млрд долларов, а в 2029 году – 2 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки МВФ.
Отмечается, что эти данные не являются окончательными и могут измениться. Во вторник в Брюсселе проходит встреча Платформы доноров Украины, в которой принимают участие страны-партнеры и международные финансовые организации, отмечает РИА «Новости».
Ранее Европейская комиссия заявляла о необходимости точного установления дополнительных финансовых потребностей Киева. ЕК также призвала украинские власти ускорить реформы для получения около 20 млрд евро финансовой помощи, которые доступны в текущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин Украины предсказал рекордный дефицит государственного бюджета.
В понедельник власти страны оценили военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов.
На прошлой неделе европейская пресса назвала необоснованными заявления Киева о нехватке 27 млрд долларов.