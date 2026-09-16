Рада ввела уголовную ответственность за мошеннические кол-центры

Парламент Украины принял закон о наказании для мошеннических кол-центров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Верховной рады проголосовали за введение уголовной ответственности для сотрудников и организаторов мошеннических колл-центров, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 313 парламентариев.

«Законопроект №10190 – по борьбе с колл-центрами. За в целом проголосовали – 313 депутатов», – сообщил депутат Ярослав Железняк.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс страны, добавляя статью «Электронно-коммуникационное мошенничество». Нововведение наказывает за незаконный сбор, хранение и использование личных данных и банковской тайны для завладения чужим имуществом.

Украинские СМИ часто сообщают о мошенниках, выманивающих деньги у граждан страны и иностранцев. В августе в Киеве накрыли колл-центр, похитивший 188 тыс. долларов у чехов, а в мае задержали злоумышленников, укравших свыше 117 тыс. долларов у латвийцев. Замглавы МИД России Дмитрий Любинский оценивал годовую прибыль таких центров в миллиарды долларов, которые идут на нужды ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с мошенническими колл-центрами.

Злоумышленники из Львова выманили сбережения у десятков европейцев под видом фиктивной юридической компании.

Месяцем ранее украинские силовики ликвидировали почти сто нелегальных телефонных центров по всей стране.