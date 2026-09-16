Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Суд Евросоюза частично снял санкции с певицы Полины Гагариной
Европейская инстанция признала незаконным сохранение ограничений в отношении певицы Полины Гагариной на период до весны 2026 года из-за отсутствия новых доказательств.
Европейский суд частично удовлетворил иск артистки, отменив решения Совета ЕС о продлении персональных ограничений в 2025 году, передает РИА «Новости». Постановления касались периода с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.
Причиной такого решения стала нехватка актуальных оснований для сохранения мер. «Совет не представил совокупность достаточно конкретных, точных и согласующихся доказательств, позволяющих установить, что заявитель продолжала соответствовать критерию на дату принятия этих актов», – гласит вердикт суда.
Первоначальное включение исполнительницы в санкционные списки в июне 2024 года признано законным. Требования об отмене этих мер инстанция отклонила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в июне 2024 года внес Полину Гагарину в санкционные списки.
Осенью того же года певица подала первый иск об аннулировании этих ограничений.
В мае текущего года артистка направила повторное заявление для оспаривания решения Брюсселя.