Полина Гагарина подала иск из-за введения против нее санкций ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал «The Sanctions Law», Гагарина заявила, что Совет ЕС нарушил обязательство указывать причины ее включения в санкционный список, чем ограничил ее право на эффективную судебную защиту, передает «Ведомости».

В своем иске Гагарина указала на то, что ответчик не выполнил «бремя доказывания», нарушив критерии включения в список и принцип правовой определенности. Кроме того, она утверждает, что решение Совета ЕС нарушает принцип пропорциональности и основные права, а также принцип свободы выражения мнения и свободы искусства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в июне ввел санкции, включив в черный список певицу Полину Гагарину, певца Shaman (Ярослав Дронов) и актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в результате санкций YouTube удалил аккаунты российских исполнителей, таких как Полина Гагарина, Олег Газманов и Григорий Лепс.