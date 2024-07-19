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    Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального сбоя
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    Мнения
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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    19 июля 2024, 20:05 • Новости дня

    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети

    Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике

    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Позитивный образ России не укладывается в картину мира, описываемую западной пропагандой. Именно поэтому видеохостинг пытается максимально ограничить доступ к контенту, рассказывающему о реальной ситуации в нашей стране, сказали газете ВЗГЛЯД блогеры Дмитрий Пучков, Илья Гогуа и Георгий Лобушкин. Напомним, в последнее время участились случаи блокировки со стороны YouTube каналов иностранцев, которые симпатизируют России.

    «Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.

    «Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.

    Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.

    «На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.

    Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.

    «Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.

    Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.

    «Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

    Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.

    Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.

    «Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.

    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

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    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Россия сократила ежемесячные вложения в американские гособлигации

    Минфин США: Вложения России в американские гособлигации в мае снизились до 45 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до 45 млн долларов с уровня апреля в 46 млн долларов, следует из данных министерства финансов США.

    По данным статистики американского Минфина, российский портфель гособлигаций США состоит из 42 млн долларов в долгосрочных бумагах и 3 млн долларов  в краткосрочных, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим держателем долга США остается Япония, которая снизила свои вложения в облигации до 1,128 трлн долларов с 1,15 трлн в апреле. На втором месте – Китай с 768,3 млрд долларов (770,7 млрд в апреле). На третьем – Великобритания, которая увеличила объем облигаций на балансе до 723,4 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов.

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    19 июля 2024, 19:09 • Новости дня
    Блинкен признал, что санкции не помешали России развивать ОПК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона смогла обеспечить работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), западные санкции ей не помешали, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Россия нашла «обходные пути» через развитие отношений с КНДР, Ираном и Китаем для поддержки своего ОПК, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, что это позволило ей продолжать проведение специальной военной операции.

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    19 июля 2024, 09:54 • Новости дня
    Россия увеличила поставки железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз в мае резко увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, достигнув максимума с июня 2022 года, свидетельствуют данные европейской статистики.

    Уточняется, что поставки данных металлов из России в ЕС выросли на 29% по сравнению с апрелем и на 1,2% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 470,9 млн евро, передает РИА «Новости».

    В частности, Россия стала крупнейшим поставщиком металлов в ЕС, опередив Южную Корею (366,4 млн евро) и Индию (353,8 млн евро).

    Лидером по импорту российских железа и стали стала Италия, которая увеличила закупки на 60%, до 120 млн евро.

    Значительный рост также продемонстрировали Нидерланды (в 7,3 раза, до 78,5 млн евро) и Бельгия (в 2,7 раза, до 72,7 млн евро).

    Одновременно в ЕС на 50% вырос импорт российского алюминия, до 97,8 млн евро.

    Больше всего данный металл закупили Германия (в 11 раз, до 16,2 млн евро), Италия (в 3,8 раза, до 18,7 млн евро) и Швеция (в пять раз, до 7 млн евро).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подсчитала, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

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    19 июля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России»

    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России» перед ним

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы «боялась», направлены на внутреннюю американскую аудиторию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в США участники предвыборной кампании часто делают разные заявления, используя фразы и формулировки, которые «хочется услышать американцам», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о «страхе» Москвы и Пекина перед США во время его президентства.

    Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.

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    19 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Кремль: Россия и Северная Корея работают по достигнутым в Пхеньяне договоренностям

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Пхеньян ведут совместную работу по достигнутым в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею договоренностям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе визита российского лидера в Пхеньян были достигнуты договоренности в насыщенном и результативном режиме, передает ТАСС.

    «Две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    19 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    В России предложили при получении российского гражданства ставить на воинский учет

    Tекст: Александра Юдина

    Постановку на воинский учет нужно синхронизировать с получением паспорта в ходе получения российского гражданства, предложили в пресс-службе СК.

    «Для приобретающих российское гражданство нужно синхронизировать данную процедуру с постановкой на воинский учет», – передает ТАСС предложение СК.

    Также в СК предложили ужесточить обоснования для лишения гражданства натурализованных лиц.

    В частности, к имеющимся обоснованиям предлагается добавить факты о приготовлении, покушении и совершении любого тяжкого или особо тяжкого преступления умышленно.

    Ранее российский кабмин не поддержал инициативу о лишении гражданства за тяжкие преступления.

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    19 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    В Курске два человека пострадали от обломков украинского БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Два жителя Курска получили ранения в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    В своем в Telegram-канале он указал, что обломки беспилотника упали на несколько улиц города в ночное время. В данный момент ведутся работы по обследованию мест происшествия.

    По словам Смирнова, на улице Дружининской после падения обломков пострадали два человека. Они получили ранения и ожоги, им оказали медицинскую помощь.

    В ночь на пятницу система ПВО сбила 19 украинских дронов над российскими регионами.

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    19 июля 2024, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО сбила 19 украинских дронов над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила 19 украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников над территорией регионов России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 11 дронов были уничтожены над Курской областью, три БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять беспилотников не смогли прорваться через ПВО над территорией Республики Крым. Еще один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря.

    Накануне в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.

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    19 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков объяснил закрытость заседания суда по делу Гершковича

    Песков: Суд сделал заседания по Гершковичу закрытыми из-за статьи обвинения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Судебные заседания по делу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича проводятся в закрытом режиме, поскольку статья обвинения предполагает шпионаж, это чувствительная тема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Обвинение в шпионаже, это весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что не может комментировать ход дела, поскольку ведется суд.

    Представитель Кремля оставил без комментариев возможные причины ускоренного рассмотрения дела.

    Ранее Свердловский облсуд сообщил, что приговор журналисту вынесут 19 июля. В пятницу прошли прения сторон, сам Гершкович не признал своей вины. Суд проходит в закрытом режиме.

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    19 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее в пятницу осудили за шпионаж в России.

    «Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Он добавил, что возвращение Гершковича – первоочередной приоритет для действующего руководства страны, и отметил, что вместе с супругой молится за его семью.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, это имеет документальные подтверждения.

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    Украина усиливает антирусский языковой терроризм

    «Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины», заявляют представители киевского режима. Одновременно с этим вновь ужесточаются правила употребления на Украине русского языка, в том числе в СМИ. Киевский режим подтверждает, что его целью является вовсе не защита украинского, а уничтожение русского языка, русской традиции и всей русской идентичности как таковой. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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