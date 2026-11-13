Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
Экс-главу Nvidia вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой шпионкой
Бывшего гендиректора Nvidia Хуанга вызвали в Сенат США из-за шпионского скандала
Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.
Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу с просьбой явиться на открытые слушания 3 декабря, передает ТАСС.
«Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности», – заявил сенатор. Он добавил, что в случае неявки комитет готов выписать официальную повестку через суд.
В документе приведены ссылки на материалы The New York Times и The Wall Street Journal, утверждавшие о вербовке китайской разведкой женщины, с которой Хуанг состоял в романтических отношениях.
Аналогичное письмо получил министр торговли США Говард Латник, пишет Politico. Его критикуют за недостаточные ограничения на поставки в Китай чипов для искусственного интеллекта.
Ранее Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. МИД Китая назвал клеветой утверждения о шпионаже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.
Бывший руководитель корпорации дал согласие выступить перед Конгрессом США. В понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту Хуанга.