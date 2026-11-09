География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.0 комментариев
Трамп заступился за главу Nvidia на фоне скандала с китайской шпионкой
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой китайской шпионкой.
Американский лидер заявил, что готов взять руководителя корпорации в предстоящую поездку в Азию, пишет Axios.
«Я не знаю, но я бы непременно взял его. Я не слышал, чтобы он совершил что-то противозаконное. Он общался с кем-то, но, знаете, как и все остальные», – сказал Трамп журналистам.
Ранее совет директоров Nvidia начал расследование связи главы корпорации с подозреваемой в шпионаже женщиной. По данным The New York Times, президента США еще в начале года предупреждали об этих отношениях, однако он решил не предпринимать никаких действий.
Члены Конгресса США призвали провести проверки, так как скандал может негативно отразиться на всей индустрии искусственного интеллекта. Председатели комитетов Палаты представителей от Республиканской партии потребовали от руководителя корпорации до 11 ноября согласовать дату брифинга по вопросам национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной. Совет директоров производителя микросхем начал расследование информации о контактах руководителя корпорации с китайской разведкой. В субботу американские спецслужбы пришли к выводу о работе подруги главы компании на Министерство государственной безопасности КНР.