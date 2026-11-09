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Nvidia решила создать с южнокорейскими компаниями новую вычислительную систему
Yonhap: Nvidia и SKT создадут гибридную вычислительную систему для ИИ
Американская компания Nvidia, южнокорейский оператор SK Telecom и стартап Rebellions договорились объединить усилия для разработки гибридной вычислительной системы искусственного интеллекта.
Компании подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает интеграцию графических процессоров Nvidia с нейронными процессорами стартапа Rebellions. Новая архитектура будет применяться при создании центров обработки данных SK Telecom, передает Yonhap.
Партнерство будет опираться на программу NVLink Fusion от американского производителя микрочипов. Она позволяет сторонним разработчикам напрямую интегрировать собственные процессоры искусственного интеллекта в инфраструктуру Nvidia.
В министерстве науки Южной Кореи отметили, что соглашение поможет расширить сферу применения передовых национальных полупроводников и даст местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке. Ведомство пообещало поддержать разработчиков для развития южнокорейской экосистемы чипов.
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