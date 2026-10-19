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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня

    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

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    19 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Протаранивший забор аэропорта Лейпцига сириец сдался полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Сирии признался, что потерял управление автомобилем и протаранил ограждение в аэропорту Лейпцига, сообщило полицейское управление города.

    «Двадцатилетний мужчина через своего адвоката заявил, что потерял управление неподалеку от аэропорта и протаранил ограждение. Затем он скрылся с места ДТП, а автомобиль был отбуксирован на частную территорию», – приводит РИА «Новости» заявление полиции Лейпцига.

    Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Прокуратура начала расследование по подозрению в оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав.

    Еще одним фигурантом дела стал 32-летний сириец, который является владельцем машины. Он также добровольно связался с правоохранителями. Мужчину подозревают в передаче автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру. Из-за повреждения администрация гавани закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель провокации с дроном в этом же аэропорту.

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    19 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами

    Швыдкой: Литературу с использованием ИИ необходимо маркировать

    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сравнил литературу, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с генно-модифицированными продуктами и предложил маркировать такие произведения.

    «Это как генно-модифицированные продукты. Надо ставить соответствующую маркировку. А дальше пускай решает жюри», – приводит слова Швыдкого ТАСС. При этом он отметил, что сам искусственный интеллект выступает лишь инструментом, который заменяет традиционные способы поиска информации, такие как карточки в библиотеках.

    Швыдкой подчеркнул, что ИИ способен находить информацию быстрее, однако качество не всегда бывает на высоте.

    По его словам, к нейросетям следует относиться с благодарностью, но проверять выданную ими информацию нужно очень внимательно, так как ИИ может быть лукав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку.

    В прошлом месяце Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля.

    В июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

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    19 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Промышленность Германии лишилась полмиллиона рабочих мест с 2019 года

    IFO: Промышленность Германии потеряла почти 500 тыс. рабочих мест с 2019 года

    Tекст: Мария Иванова

    С начала 2019 года до конца 2025 года число занятых в промышленном секторе Германии сократилось на 496 тыс. человек из-за масштабных увольнений на автомобильных и машиностроительных предприятиях.

    С 2019 года немецкая производственная сфера потеряла около полумиллиона рабочих мест, передает РИА «Новости» со ссылкой на институт IFO.

    Больше всего от сокращений пострадали автомобильные компании, ликвидировавшие 123,5 тыс. позиций, а также металлообрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы, где работу потеряли 115,6 тыс. и 64,5 тыс. человек соответственно. По оценке руководителя дрезденского отделения IFO Йоахима Рагница, на эти три отрасли пришлось около 60% всех увольнений в промышленности. Кроме того, работы лишились 243 тыс. сотрудников, нанятых через агентства временного трудоустройства, многие из которых также трудились на производстве.

    При этом в непроизводственном секторе Германии за аналогичный период было создано 2,2 млн новых рабочих мест, преимущественно в здравоохранении, государственном управлении и социальной сфере. Рагниц подчеркнул, что рост занятости происходит вне секторов с высокой производительностью и инновационным потенциалом, что грозит замедлением экономического роста страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ведущие институты Германии вдвое повысили прогноз роста экономики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики.

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    19 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года

    SZ: Автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты работникам до 2030 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен пойти на жесткие меры по сокращению расходов и заморозить заработную плату значительной части своих сотрудников по всему миру вплоть до 2030 года.

    Немецкий автоконцерн Volkswagen решил пойти на жесткие меры ради сокращения расходов и заморозить зарплаты значительной части из 600 тыс. сотрудников по всему миру до 2030 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

    Руководство компании начало рассматривать такое решение в связи с сокращением бюджета. Из-за заморозки выплат реальные доходы сотрудников концерна в Германии с учетом инфляции могут сократиться в ближайшие годы на 10%.

    Наблюдательный совет Volkswagen ранее принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании с издержками минимум в 6,6 млрд евро, писала Bild. Об инициативе автопроизводителя поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года также сообщал журнал Spiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автопроизводитель запланировал сокращение более 4 тыс. рабочих мест на заводах Porsche.

    В начале сентября руководство концерна утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Летом глава компании захотел найти способ не закрывать предприятия в стране.

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    19 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Взломавшего сеть пиццерий с помощью ИИ хакера задержали в Барнауле

    МВД: В Барнауле хакер с помощью ИИ взломал базу данных крупной сети пиццерий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Барнауле хакера, который с помощью искусственного интеллекта взломал базу данных одной из крупнейших сетей пиццерий.

    Сотрудники БСТМ МВД задержали в Барнауле подозреваемого, который применил инструменты искусственного интеллекта для взлома баз данных крупной сети пиццерий. Благодаря новым технологиям время на подготовку кибератак сократилось с нескольких недель до нескольких часов, сообщила Ирина Волк.

    Злоумышленник специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты. Через виртуальные серверы он получал доступ к информации о заказах, адресах доставок и телефонных номерах клиентов для последующей продажи этих сведений третьим лицам. Атаки преступной группы отличались высокой автоматизацией.

    При обысках правоохранительные органы изъяли технические устройства и программные средства, инфраструктура группировки ликвидирована. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, он отправлен под домашний арест. Полиция продолжает розыск соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских.

    Ранее Рособрнадзор приостановил исследования качества образования из-за кибератак.

    Кроме того, стало известно, что злоумышленники начали активнее использовать искусственный интеллект для взломов.

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    19 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Маск предрек поражение людей от искусственного интеллекта

    Маск допустил поражение человечества от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может победить людей, и допустил, что сам окажется в числе проигравших.

    «Так много людей будут враз повержены суперубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из них», – написал Маск в соцсети.

    В мире все чаще выражают обеспокоенность по поводу угроз, которые может представлять искусственный интеллект, включая риск выхода технологии из-под контроля, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности.

    Маск, владеющий компанией xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман уже согласились с этой идеей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В тот же день глава МВФ Кристалина Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ.

    На прошлой неделе сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

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    19 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага

    Компания Anthropic передала 5% своих акций на общественные инициативы

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, передаст 5% своих акций в специально учрежденный «Фонд общественного блага», сообщила пресс-служба разработчика.

    «Мы передаем часть акций Anthropic в Фонд общественного блага Anthropic – новую структуру, доля которой будет увеличиваться по мере роста компании», – заявили в пресс-службе.

    При условии одобрения акционерами в фонд перейдет 5% ценных бумаг предприятия. Они будут распределяться среди некоммерческих организаций для реализации различных общественных инициатив, в том числе для изучения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, передает ТАСС.

    В Anthropic заверили, что не станут использовать новую структуру для политического лоббирования.

    Размер переданного пакета акций может быть увеличен на 2% за каждые 50% роста стоимости компании. Кроме того, руководство и сотрудники разработчика также пожертвуют часть своих долей, в результате чего фонд в общей сложности может получить около 20% акций.

    По информации Reuters, в этом году ожидается первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic, которое может стать одним из крупнейших в истории. Капитализацию компании оценивают в 1,5–2 трлн долларов, поэтому стоимость первоначального взноса в 5% может составить 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Anthropic предрекла превращение искусственного интеллекта в компьютерные вирусы.

    В начале месяца разработанная ею ИИ-модель отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве.

    В прошлом месяце разработчик предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    19 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Подавший над Францией аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J Hercules, ранее подавший аварийный сигнал во время полета над Францией, успешно совершил посадку на территории Германии.

    Самолет сел в ФРГ примерно в 20:15 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Известно, что Lockheed Martin C-130J Hercules вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн. Вскоре после этого, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал аварийный сигнал 7700, развернулся и взял обратный курс на Германию, постепенно снижаясь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет США C-130J подал аварийный сигнал в небе над Францией.

    Кроме того, самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    19 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Челябинские ученые разработали обучающий курс для рабочих с ИИ-консультантом

    В Челябинске создали курс по бережливому производству с ИИ-консультантом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научная команда Южно-Уральского государственного университета запатентовала дистанционную образовательную программу со встроенной нейросетью.

    За основу курса взяты реальные производственные процессы нефтесервисной компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Программа состоит из теоретического блока, практических заданий, трех мини-игр по системе 5С в офисе, на складе и слесарном участке, а также итогового тестирования. Старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий университета Владимир Переведенцев отметил комплексность продукта. «По отдельности есть программы, которые делают что-то одно: присутствие, тесты, игрофикацию. А вот чтобы все вместе – и методические материалы, и эффект присутствия на предприятии, и нейросетевое тестирование, и мини-игры в одном решении – такого я не видел», – заявил Переведенцев.

    Курс рассчитан на корпоративные учебные центры, его можно пройти самостоятельно за 16 часов без отрыва от работы. Элементы обучения созданы на основе фотографий и видео реальных рабочих зон. Апробация материалов прошла на 2,5 тыс. слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта. До этого Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей. Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке.

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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