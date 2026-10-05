В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ
«Коммерсантъ»: Сокращение дефицита кадров связали с использованием ИИ
Массовое внедрение ИИ в течение десяти лет сократит нехватку кадров в РФ, такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта».
Масштабное применение искусственного интеллекта в течение десяти лет уменьшит кадровый голод в России, передает «Коммерсантъ». К такому выводу пришли специалисты Президентской академии, проанализировав данные профильных министерств и международных консалтинговых компаний McKinsey и BCG.
Согласно расчетам, без использования современных алгоритмов к 2035 году экономике потребуется 76,7 млн человек. При активном масштабировании технологий этот показатель снизится до 69 млн, что означает сокращение потребности на 10%. Наибольшее проникновение технологий ожидается в финансовом секторе, страховании и научной деятельности, где нейросети смогут выполнять до 46% задач.
Минимальное участие алгоритмов прогнозируется в сферах с высокой долей ручного труда, таких как сельское хозяйство с показателем 10,7% и строительство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о важности внедрения искусственного интеллекта на фоне дефицита кадров.
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