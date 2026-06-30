Эксперт сообщила о превращении ряда профессий в призраков к 2030 году

Эксперт Доманская сообщила о сокращении числа профессий из-за ИИ к 2030 году

Tекст: Ольга Иванова

О возможном исчезновении ряда массовых специальностей к 2030 году Доманская рассказала «Газете.Ru».

«В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы кол-центров и техподдержки», – считает специалист.

Кроме того, из-за развития касс самообслуживания уязвимой становится профессия кассира. Доманская отметила появление множества вакансий с короткими сменами по два-четыре часа вместо полной занятости. В ближайшие годы доля подобных работников в ретейле может превысить 50%.

В зоне риска также окажутся начинающие ИТ-специалисты, копирайтеры и дизайнеры. Современные нейросети уже позволяют одному человеку самостоятельно выполнять верстку, базовое программирование и генерацию текстов. По словам эксперта, специальность легко автоматизировать, если доля шаблонных задач в ней превышает 70%.

Устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. В будущем сохранится стабильно высокий спрос на сиделок, медицинских работников, педагогов и психологов. Потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ЦСР Смелов заявил о сохранении востребованности пилотов, машинистов поездов, водителей тяжелой спецтехники, врачей и педагогов на рынке труда при внедрении ИИ.

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