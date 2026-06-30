Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?6 комментариев
Эксперт сообщила о превращении ряда профессий в призраков к 2030 году
Эксперт Доманская сообщила о сокращении числа профессий из-за ИИ к 2030 году
Рынок труда к 2030 году серьезно изменится из-за технологий, и особенно уязвимыми станут профессии, где более 70% задач представляют собой повторяющиеся операции, рассказала HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская.
О возможном исчезновении ряда массовых специальностей к 2030 году Доманская рассказала «Газете.Ru».
«В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы кол-центров и техподдержки», – считает специалист.
Кроме того, из-за развития касс самообслуживания уязвимой становится профессия кассира. Доманская отметила появление множества вакансий с короткими сменами по два-четыре часа вместо полной занятости. В ближайшие годы доля подобных работников в ретейле может превысить 50%.
В зоне риска также окажутся начинающие ИТ-специалисты, копирайтеры и дизайнеры. Современные нейросети уже позволяют одному человеку самостоятельно выполнять верстку, базовое программирование и генерацию текстов. По словам эксперта, специальность легко автоматизировать, если доля шаблонных задач в ней превышает 70%.
Устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. В будущем сохранится стабильно высокий спрос на сиделок, медицинских работников, педагогов и психологов. Потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.
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