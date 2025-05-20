ООН: ИИ больше угрожает труду женщин, чем мужчин

ООН заявила о большей уязвимости женских профессий из-за искусственного интеллекта

Tекст: Мария Иванова

Работы, традиционно выполняемые женщинами, более уязвимы к влиянию искусственного интеллекта, чем мужские профессии, особенно в странах с высоким уровнем дохода, сообщает NBC News со ссылкой на доклад Международной организации труда ООН.

Согласно данным исследования, 9,6% женских профессий подвергнутся существенным изменениям под влиянием ИИ, тогда как у мужчин аналогичный показатель составляет лишь 3,5%. Наибольшие риски – у работников административных и офисных специальностей, таких как секретари, поскольку именно эти задачи быстрее всего автоматизируются и меняются под воздействием новых технологий.

Отмечается, что несмотря на внедрение ИИ, для многих задач по-прежнему потребуется участие человека, и речь чаще идет о трансформации ролей, а не их полном исчезновении. Изменения также затронут сферы медиа, разработки программного обеспечения и финансов, где генеративный ИИ быстро осваивает новые задачи.

Эксперты поясняют: высокий уровень открытости профессии к ИИ не означает мгновенной полной автоматизации, а лишь рост доли задач, которые способны выполнять алгоритмы. Доклад призывает правительства, работодателей и профсоюзы совместно искать пути эффективного использования искусственного интеллекта для повышения производительности труда и качества рабочих мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые увольнения в Microsoft и заявления технологических гигантов о росте роли искусственного интеллекта усилили опасения за будущее профессий в сфере программирования.

Между тем руководитель продукта ChatGPT Ник Терли заявил, что искусственный интеллект может только расширять человеческие возможности, но не способен заменить живое общение.

Илон Маск отметил, что искусственный интеллект скоро сможет превзойти людей, однако выразил надежду на его доброжелательность.