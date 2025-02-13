Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
Маск предположил будущее доминирование ИИ над людьми
Илон Маск предсказал скорое превосходство искусственного интеллекта над человеческим
Илон Маск заявил, что искусственный интеллект скоро затмит человеческие возможности, но выразил надежду на доброжелательность цифрового интеллекта по отношению к людям.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к тому, что человеческий интеллект станет лишь небольшой частью совокупного интеллекта планеты. Маск отметил, что более 99% интеллекта будет приходиться на цифровой интеллект, и выразил надежду, что компьютеры будут добры к людям, передает ТАСС.
Маск подчеркнул важность ответственного подхода к развитию ИИ и сравнил его с «супергениальным ребенком», воспитание которого может определить будущее человечества. Он предположил, что если воспитать ИИ на основе ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности, то это может привести к радикальным изменениям, таким как устранение власти мужчин.
По мнению Маска, мир с развитием технологий автономного производства и обслуживания станет принципиально иным, где деньги потеряют свой изначальный смысл. Однако предприниматель предупреждает о возможных угрозах со стороны некомпетентных лидеров, которые могут поставить под угрозу это будущее.
В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой ИИ. В ноябре того же года компания представила чат-бот Grok, доступный премиум-пользователям платформы X. Проект отличается отсутствием цензуры и предлагает актуальную информацию в реальном времени. Также разрабатывается чат-бот TruthGPT как альтернатива, по мнению Маска, предвзятому ChatGPT.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.
Маск также отметил, что человечество исчерпало весь багаж знаний для тренировки ИИ-моделей и предложил использовать синтезированную информацию для дальнейшего развития технологий.
Между тем основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.