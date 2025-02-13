Маск предположил будущее доминирование ИИ над людьми

Илон Маск предсказал скорое превосходство искусственного интеллекта над человеческим

Tекст: Мария Иванова

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к тому, что человеческий интеллект станет лишь небольшой частью совокупного интеллекта планеты. Маск отметил, что более 99% интеллекта будет приходиться на цифровой интеллект, и выразил надежду, что компьютеры будут добры к людям, передает ТАСС.

Маск подчеркнул важность ответственного подхода к развитию ИИ и сравнил его с «супергениальным ребенком», воспитание которого может определить будущее человечества. Он предположил, что если воспитать ИИ на основе ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности, то это может привести к радикальным изменениям, таким как устранение власти мужчин.

По мнению Маска, мир с развитием технологий автономного производства и обслуживания станет принципиально иным, где деньги потеряют свой изначальный смысл. Однако предприниматель предупреждает о возможных угрозах со стороны некомпетентных лидеров, которые могут поставить под угрозу это будущее.

В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой ИИ. В ноябре того же года компания представила чат-бот Grok, доступный премиум-пользователям платформы X. Проект отличается отсутствием цензуры и предлагает актуальную информацию в реальном времени. Также разрабатывается чат-бот TruthGPT как альтернатива, по мнению Маска, предвзятому ChatGPT.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.

Маск также отметил, что человечество исчерпало весь багаж знаний для тренировки ИИ-моделей и предложил использовать синтезированную информацию для дальнейшего развития технологий.

Между тем основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.