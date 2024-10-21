Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерным оружием

Билл Гейтс заявил, что угроза ИИ сравнима с ядерным оружием

Tекст: Вера Басилая

Гейтс отметил, что человечество достигло большого прогресса, но есть изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ, передает ТАСС.

«Я нахожу темпы (развития) ИИ удивительными и немного пугающими», – заявил Гейтс.

Тем не менее, он признал, что ИИ обладает потенциалом для использования в благих целях.

Гейтс предположил возможность использования технологии для улучшения доступа к образованию и медицинским услугам, что может привести к значительным изменениям в обществе.

Ранее Гейтс на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что искусственный интеллект, хоть сейчас и способен решать сложные задачи, но в будущем может не справиться с простыми.

В то же время Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет создать бессмертного диктатора.

Российские эксперты призвали не запрещать, но контролировать ИИ.

