Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.3 комментария
Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерным оружием
Билл Гейтс заявил, что угроза ИИ сравнима с ядерным оружием
Искусственный интеллект (ИИ) может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Гейтс отметил, что человечество достигло большого прогресса, но есть изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ, передает ТАСС.
«Я нахожу темпы (развития) ИИ удивительными и немного пугающими», – заявил Гейтс.
Тем не менее, он признал, что ИИ обладает потенциалом для использования в благих целях.
Гейтс предположил возможность использования технологии для улучшения доступа к образованию и медицинским услугам, что может привести к значительным изменениям в обществе.
Ранее Гейтс на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что искусственный интеллект, хоть сейчас и способен решать сложные задачи, но в будущем может не справиться с простыми.
В то же время Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет создать бессмертного диктатора.
Российские эксперты призвали не запрещать, но контролировать ИИ.