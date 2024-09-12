Эксперты призвали не запрещать, но контролировать ИИ

Слово взял председатель общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. Говоря о законодательном регулировании ИИ, он высказался против полного запрета технологии, отметив ее безусловную пользу при правильном применении.

«ИИ экономит деньги и время, дает уникальные возможности. Например, локейшн-менеджер может посмотреть тысячу объектов и людей, но куда проще и быстрее дать ту же задачу компьютеру, который подберет наилучшие локации, с которыми уже будет работать человек. Это лишь один пример. Важно продолжать экспериментировать и развивать технологии на благо себе. Наверняка на этом пути будут случаться ошибки, но и полный запрет означает лишить себя больших возможностей. Это не имеет смысла», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С его точкой зрения на регулирование ИИ согласился генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст: «Нам точно надо работать с законодателями. Я знаю про попытки, так сказать, запретить работы по дипфейку. Запретить развитие науки невозможно. Она в той или иной форме, законной или незаконной, прорвется. Наоборот, надо контролировать процесс так, чтобы он не навредил».

Дискуссию продолжил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул, что на данном этапе развитие генеративного искусственного интеллекта в первую очередь поднимает вопросы этического характера. «Уходит ряд профессий, дипфейки, проблемы, связанные с правами на образ и так далее. Что делать с молодыми актерами, которые будут вытеснены образами великих и, безусловно, неподражаемых, но копируемых и возобновляемых дипфейком? Насколько молодые актеры окажутся конкурентоспособны? Не исчезнет ли вообще возможность самореализации молодому творческому лидеру?» – сказал он.

Журавский отметил, что после создания полноценного генеративного ИИ (эксперты говорят о 2027 годе, когда ИИ сравнится по когнитивным возможностям с человеком) начнется конкуренция мировых ИТ-компаний за появление суперинтеллекта (SAI), способного к самостоятельной выработке алгоритмов. «И вот тогда вопрос безопасности человечества и международного регулирования сферы SAI будет актуальной мировой повесткой. Об этом говорят все известные визионеры от Илона Маска до Ильи Суцкевера. Об этом говорил и президент России, полагая, что в этом случае правовое регулирование будет подобным регулированию в сфере ядерной безопасности», – отметил Журавский.