Биткоин установил новый рекорд

Стоимость биткоина превысила 98 тыс. долларов

Tекст: Дарья Григоренко

На криптовалютной бирже Binance к 14:08 мск биткоин подорожал на 5,42% за сутки и достиг 98 180,01 доллара. Ранее в ходе торгов цена биткоина доходила до 98 356 долларов, передает РИА «Новости».

Согласно данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю стоимость криптовалюты на основании данных более чем двадцати бирж, биткоин также рос в цене, увеличившись на 5,28% за сутки и в среднем достигнув 98 148,33 доллара. Такой рост стоимости биткоина стал значительным событием на рынке криптовалют.

В четверг курс биткоина превысил 97 тыс. долларов, обновив исторический максимум, что связано с обещаниями Дональда Трампа превратить США в глобальный криптовалютный хаб. Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новую эру для криптовалют.