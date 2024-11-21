Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Кроме того, МУС выдал ордер на арест министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, передает РИА «Новости». Суд также отверг аргументы Израиля о несоответствии юрисдикции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер. Министерство иностранных дел Турции заявило, что Нетаньяху несет ответственность за ситуацию в секторе Газа, и он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер.