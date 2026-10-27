Путин: Россия остается ответственным поставщиком энергоносителей за рубеж

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты», – заявил Песков на саммите Форума стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что Россия остается ответственным поставщиком энергоносителей за рубеж, надежным и предсказуемым партнером. Он отметил созданный в стране уникальный производственный комплекс, позволяющий диверсифицировать поставки, развивать газохимию и переработку газа.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта трубопроводного газа и СПГ из России. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу в апреле, а по долгосрочным начнет действовать с начала 2027 года. Запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам действует с июня, а с ноября 2027 года распространится на долгосрочные.

В октябре вице-премьер Александр Новак сообщал о стремлении Евросоюза нарастить поставки СПГ в преддверии запрета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не отменит запрет на поставки российского газа даже в случае мирного урегулирования на Украине.