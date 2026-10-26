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Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди
Президент Владимир Путин и его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».
Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.
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