Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

Tекст: Денис Тельманов

Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.