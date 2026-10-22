Президент Чехии: Дизельная сделка Трампа отдалила мир на Украине

Президент Чехии назвал ошибкой дизельную сделку Трампа с Россией

Tекст: Игорь Иножарский

Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной было близко, однако заключенная Вашингтоном дизельная сделка дала Москве время на передышку, пишет Politico.

«Теперь это будет намного сложнее», – заявил Павел. Он отметил, что Россия использует этот момент для выхода из-под давления, получив серьезный моральный стимул. Чешский лидер назвал действия Соединенных Штатов ошибкой, которая вселяет в Москву надежду на возможность игнорировать Европу и Киев ради договоренностей с Вашингтоном.

По мнению чешского президента, Трамп смотрит на ситуацию исключительно с точки зрения экономической выгоды для своей страны, а не как на противостояние демократии и автократии. Ранее в Белом доме объяснили, что сделка позволит насытить мировой рынок огромными объемами дизельного топлива и снизить цены.

На фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Киевом Павел выразил солидарность с украинской стороной, подчеркнув, что она является жертвой конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Великобритания не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций. В воскресенье Белый дом счел введение ограничений против Москвы помехой для переговоров по Украине. В пятницу премьер Финляндии раскритиковал американского лидера за дизельную сделку с Россией.