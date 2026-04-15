    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Курс доллара опустился ниже 75 рублей
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 11:16 • Новости дня

    Гуцан: Вдвое выросло число подростков-экстремистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность детей увеличилось в два раза за прошедший год, причем вербовка чаще всего происходила через интернет, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    Злоумышленники активно используют интернет для дистанционного привлечения молодежи, сказал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Гуцан отметил обоснованность текущих дискуссий о необходимости защиты детей от деструктивной информации в Сети. При этом он подчеркнул, что не все предлагаемые инициативы заслуживают поддержки, а профилактика правонарушений требует современных подходов вместо устаревших стандартов.

    Прокурорам уже даны соответствующие поручения, а ведомство готово участвовать в совершенствовании законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года количество террористических преступлений в России выросло на 75%. Для борьбы с вербовкой молодежи через интернет Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсии.

    14 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца года освобождены от налога на добавленную стоимость благодаря новому закону.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

    Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

    Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

    «Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

    По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.

    Как пишет журнал Nature Microbiology, вирус способен попасть в организм человека через употребление сырых морепродуктов, передает ТАСС.

    Биологи особо отмечают, что более 70% зараженных столкнулись с персистирующей глазной гипертензией – это заболевание вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В ряде случаев такое состояние приводит к полной потере зрения.

    Ранее специалисты считали, что вирусы, подобные POH-VAU, не представляют угрозы для человека и опасны лишь для морских животных. Открытие китайских исследователей, подчеркивают они, ставит под сомнение прежние представления о безопасности подобных вирусов для человека и показывает, что межвидовые границы для некоторых патогенов могут быть размыты.

    Напомним, что именно из Китая в 2019 году начал распространение коронавирус, первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Именно оттуда вирус SARS-CoV-2 за считаные месяцы распространился по другим регионам Китая, а затем и по всему миру, приведя к объявлению пандемии и масштабным ограничениям в десятках стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики предупредили, что вирус Нипах способен вызывать молниеносное ухудшение состояния с комой, эпилепсией, острым энцефалитом и тяжелым поражением дыхательной системы.

    14 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Исторической победой» назвал во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сохранение 14 апреля 1978 года грузинского языка как государственного в местной конституции под давлением вышедших на многотысячный митинг граждан тогда советской республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, день 14 апреля 1978 года занимает в современной истории Грузии «особое место».

    «Вся Грузия собралась в кулак защитить родной язык, и это было беспрецедентным явлением, – отметил он. – Народ Грузии показал всему миру, что никогда не пожертвует национальной гордостью».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «защита языка тогда означала спасение идеи независимости государства».

    Он назвал грузинский язык «фундаментом суверенитета».

    14 апреля Грузия отмечает День государственного языка.

    В этот день в 1978 году в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация в защиту родного языка, который мог быть изъят из местной конституции как государственный под давлением всесоюзного центра. Ядром митингующих были студенты и профессорско-преподавательский состав Тбилисского госуниверситета.

    Тогдашний Первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе объяснил ситуацию Москве и в итоге отстоял грузинский язык как государственный в республике.

    14 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Абраменков сообщил, что поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Аэрофлот» рассчитывает заключить контракты на закупку 90 новых самолетов МС-21.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство этого лайнера в 2026 году.


    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    14 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал Санчеса ключевым посредником между Китаем и ЕС
    Tекст: Мария Иванова

    На встрече в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин назвал премьера Испании Педро Санчеса центральной фигурой в контактах Китая с Евросоюзом.

    О переговорах председателя КНР и испанского премьера Педро Санчеса пишет издание Politico. Выступая в Доме народных собраний, Си Цзиньпин заявил: «Давайте создадим более прочную связь между Китаем и Европейским союзом».

    По его словам, сотрудничество двух держав принесет пользу их народам и обеспечит глобальную стабильность.

    Китайский лидер назвал Санчеса важнейшим посредником между Пекином и Брюсселем. Он отметил, что Испания поступает высокоморально и находится на верной стороне истории. Журналисты расценили это как скрытую критику Дональда Трампа, с которым Мадрид конфликтовал из-за ближневосточной повестки.

    Политики договорились совместно защищать подлинную многополярность и не допускать возврата планеты к праву сильного.

    Для Санчеса это уже четвертый визит в Китай за последние годы, что вызывает открытое недовольство Вашингтона. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал стремление Мадрида к торговле с Пекином политическим самоубийством.

    Несмотря на американские предупреждения, испанский премьер продолжает отстаивать курс на доверительный диалог Евросоюза и Китая. Эту стратегию активно поддерживает Брюссель. Зампред Еврокомиссии Стефан Сежурне недавно подчеркнул потребность ЕС в китайских инвестициях и предостерег от копирования изоляционистского подхода Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании определили приоритетом укрепление связей с Пекином в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Испания в лице премьера Педро Санчеса в Пекине призвала Китай вмешаться для завершения американо-израильской войны с Ираном и подчеркнула напряженность отношений с администрацией Трампа.

    Си Цзиньпин на встрече с Санчесом в Пекине заявил о необходимости совместной защиты справедливого международного устройства и многополярного мирового порядка Китаем и Испанией.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    РБК: В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети, которая помогла десяткам тысяч компаний незаконно сэкономить более 1 трлн рублей на налоговых вычетах, сообщили источники.

    Масштабную спецоперацию провели ФСБ, Следственный комитет, МВД и Федеральная налоговая служба при поддержке Генпрокуратуры, сказали собеседники РБК.

    В офисах консалтинговых компаний и по адресам организаторов преступной группы проходят обыски. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают точную сумму ущерба государственному бюджету.

    Нелегальная площадка действовала в Москве, Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Сеть состояла из более 4,8 тыс. юридических лиц. С 2023 по 2025 год злоумышленники сформировали фиктивные вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей.

    «Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге», – сообщил источник.

    На следующем этапе расследования силовики планируют работать непосредственно с клиентами нелегальной структуры.

    Схема «бумажного» НДС подразумевает использование фиктивных сделок с фирмами-однодневками для снижения итоговой суммы налога. Организаторы подобных махинаций обычно получают вознаграждение в размере от 2 до 3 процентов от суммы подтвержденных вычетов. С декабря 2024 года за такие преступления грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть налоговых мошенников в 25 регионах страны. Ранее суд ограничил доступ к иностранным интернет-ресурсам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС.

    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    NYT рассказала, как Китай десятилетиями поставлял оружие Ирану
    Вэнс призвал папу римского следить за языком
    Перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider впервые сняли сверху
    Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США
    Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
    Россиян предупредили о штрафе до 50 тыс. рублей за брошенный из машины окурок

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

