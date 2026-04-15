Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?
Гуцан: Вдвое выросло число подростков-экстремистов
Количество вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность детей увеличилось в два раза за прошедший год, причем вербовка чаще всего происходила через интернет, заявил генпрокурор Александр Гуцан.
Злоумышленники активно используют интернет для дистанционного привлечения молодежи, сказал Гуцан, передает РИА «Новости».
Гуцан отметил обоснованность текущих дискуссий о необходимости защиты детей от деструктивной информации в Сети. При этом он подчеркнул, что не все предлагаемые инициативы заслуживают поддержки, а профилактика правонарушений требует современных подходов вместо устаревших стандартов.
Прокурорам уже даны соответствующие поручения, а ведомство готово участвовать в совершенствовании законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года количество террористических преступлений в России выросло на 75%. Для борьбы с вербовкой молодежи через интернет Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсии.