Власти Дагестана исключили угрозу домам после размыва дамбы в селе Ахты

Tекст: Вера Басилая

Угрозы жилым домам в связи с повреждением дамбы у дагестанского села Ахты нет, передает РИА «Новости».

Накануне в региональном управлении МЧС сообщили, что обильные осадки привели к размыву и опрокидыванию 100 метров габионного сооружения на въезде в населенный пункт.

Под угрозой разрушения находятся еще 100 метров конструкции. В ведомстве предупреждали, что при ухудшении обстановки в зоне подтопления могут оказаться частные дома, сельскохозяйственные угодья, газопровод, линии электропередачи и республиканская автодорога.

«Дамба на балансе Дагводресурса, находится на правом берегу реки «Самур» в местности «Кампал». Угрозы жилым домовладениям нет. Пока уровень воды не станет ниже, нет возможности для начала ремонтных работ», – рассказали в администрации Ахтынского района.

Месяцем ранее весенние паводки повредили порядка восьми тысяч жилых домов на территории республики.

Пострадавшие от масштабного наводнения жители Дагестана и Чечни получили материальную помощь на сумму более 550 млн рублей.