Пострадавшие от наводнения в Дагестане и Чечне начали получать компенсации
Более 550 млн рублей уже выплачено пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне. По словам начальника управления территориальной политики МЧС России Александра Молчанова, материальную помощь получили 17 145 человек. В Дагестане выплаты получили 9 878 человек на общую сумму 423,3 млн рублей, в Чечне – 7 267 человек, которым перечислено 134,1 млн рублей, передает ТАСС.
Вопросы помощи пострадавшим обсуждались на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Молчанов отметил: «Процесс выплат продолжается».
Причиной масштабных разрушений стали сильные дожди, прошедшие 28 марта и в начале апреля. В результате наводнения в Дагестане были подтоплены 9 825 жилых домов, повреждены 7 126 домов, шесть человек погибли, а более 6 200 получили ранения или травмы. В Чечне повреждены свыше 3 000 домов, в регионах введён режим ЧС федерального уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, паводки в Дагестане повредили более 8 тыс. жилых домов и привели к гибели свыше тысячи голов скота.
До этого президент России Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость оказания юридической помощи пострадавшим гражданам. Российский лидер также призвал ускорить восстановление жилья в регионе.