Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства отметили, что «стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов».
В ведомстве подчеркнули, что все действия самолетов проходили строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы совершили плановый длительный полет с дозаправкой в воздухе и сопровождением истребителей над нейтральными водами двух морей.