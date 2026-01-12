День работника прокуратуры России и День «Работай усерднее» отмечается 12 января

День работника прокуратуры России отмечается 12 января

Tекст: Катерина Туманова

Профессиональный праздник День работников прокуратуры России отмечается 12 января с 1996 года, в соответствии с Указом президента от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

Президент Борис Ельцин постановил для профпраздника эту дату оттого, что 12 января 1722 года указ императора Петра Великого учредил пост генерал-прокурора, положив начало институту российской прокуратуры.

Как заметил в поздравлении президент России Владимир Путин, в работе сотрудников прокуратуры нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей.

В первый рабочий день года отмечается и День «Работай усерднее» или Work Harder Day – неофициальный праздник-вдохновение, напоминающий о важности активной работы и усердия ради продуктивности и достижений.

Если же включиться получается не очень хорошо, можно отпраздновать День горячего чая – ещё одного торжества 12 января, которое дарит тепло, компанейское настроение, душевные беседы и вдохновение трудиться.

Ну и если даже чай не помогает, можно попробовать отпраздновать День посадки внутреннего дерева – это личностно ориентированный символический праздник, который отмечают 12 января ради саморазвития и работы над собой. В этот праздник принято размышлять о внутреннем состоянии и «внутреннем дереве», которое состоит из корней (род), ствола (опоры), ветвей (возможностей) и листьев (достижения).

Кроме того, 12 января в США отмечают День фармацевта, в Индии – День молодежи, в Танзании – День Занзибарской революции.

Именинники 12 января Ирина, Мария, Тимон, Давид и Иосиф.