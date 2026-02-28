Очевидцы опровергли эвакуацию небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае

Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сообщения об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае не соответствуют действительности. Очевидцы рассказали РИА «Новости», что в районе здания не наблюдается никаких признаков эвакуационных мероприятий, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану.

Один из собеседников агентства заявил: «Я рядом с „Бурдж-Халифа“. Я абсолютно ничего не слышал о выводе людей».

«Бурдж-Халифа» высотой 828 метров остается самым высоким зданием в мире, и пока его работа продолжается в обычном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее другие очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае, а также об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа».

До этого Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что угрозы для россиян, находящихся в этих странах, сейчас минимальны.



