Sunday Telegraph сообщила о возможной миссии НАТО в Гренландии

Tекст: Антон Антонов

Британские чиновники в последние дни провели встречи с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы начать подготовку к возможной отправке военных контингентов на остров. План также предусматривает использование военных кораблей и самолетов, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

По данным издания, европейские страны надеются, что усиление военного присутствия НАТО в Гренландии поможет убедить США отказаться от идеи присоединить остров. Sunday Telegraph отмечает, что формирование миссии позволит Вашингтону заявить о своей победе, так как расходы на безопасность возьмут на себя европейские страны.

«Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Мы не никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике», – сказал источник в правительстве королевства.

Вариант с отправкой военнослужащих обсуждался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе. По итогам встречи Штабу объединенных сил НАТО в Европе было поручено определить возможные способы повышения безопасности в Арктике. Рассматриваются как полномасштабное развертывание войск, так и краткосрочные учения с обменом разведданными и перераспределением оборонных расходов в пользу Арктики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

