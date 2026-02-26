Politico: Орбан спровоцировал раскол в Евросоюзе из-за Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Серьезный внутриполитический кризис разгорелся в Евросоюзе после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине крупного кредита, передают «Вести».

По данным Politico, власти Венгрии пошли на такой шаг после того, как Киев отказался возобновлять прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В публикации подчеркивается, что венгерское руководство выбрало жесткую позицию, способную усилить напряженность в отношениях внутри ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится на выгодные для Украины решения Евросоюза до прекращения энергетического давления на Венгрию.

Глава венгерского правительства распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках.

По данным Politico, Евросоюз не планирует принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение Украине кредита в 90 млрд евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, обсуждая в том числе восстановление поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».