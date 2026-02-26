  • Новость часаКремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Мнения
    Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    2 комментария
    Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    20 комментариев
    26 февраля 2026, 12:21

    Politico: Орбан спровоцировал раскол в Евросоюзе из-за Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе возник раскол на фоне блокировки Венгрией многомиллиардного кредита для Украины из-за разногласий по поставкам российской нефти, сообщило издание Politico.

    Серьезный внутриполитический кризис разгорелся в Евросоюзе после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине крупного кредита, передают «Вести».

    По данным Politico, власти Венгрии пошли на такой шаг после того, как Киев отказался возобновлять прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    В публикации подчеркивается, что венгерское руководство выбрало жесткую позицию, способную усилить напряженность в отношениях внутри ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится на выгодные для Украины решения Евросоюза до прекращения энергетического давления на Венгрию.

    Глава венгерского правительства распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках.

    По данным Politico, Евросоюз не планирует принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение Украине кредита в 90 млрд евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, обсуждая в том числе восстановление поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    25 февраля 2026, 20:48
    @ Dan Bashakov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Онлайн-трансляция встречи с журналистами президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре вызвала интерес лишь у ограниченного числа зрителей на YouTube.

    Как передает РИА «Новости», пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере транслировало новостное агентство «Укринформ» на своем YouTube-канале.

    В начале мероприятия количество зрителей составляло всего трое человек, а к завершению трансляции оно увеличилось до 15. При этом на официальном канале офиса Зеленского трансляция полностью отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие десять дней.

    В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского, европейских лидеров и чиновников Европейского союза.

    Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с Донбасса, используя грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 04:10
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 13:26
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 20:10
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    25 февраля 2026, 15:54
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Комментарии (27)
    25 февраля 2026, 21:25
    @ Никитин Николай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» на данный момент блокируются на Украине теми же лицами, которые, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Об этом министр заявил на встрече с гражданами в Кишкунлацхаза, передает ТАСС.

    Сийярто назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» в Евросоюзе до сих пор не завершено. По его словам, некоторые европейские лидеры не просто игнорируют этот инцидент, но и «чествуют преступников как героев».

    «И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать», – заявил Сийярто.

    Министр подчеркнул, что защита трубопроводов, по которым поставляются нефть и газ в Венгрию, является важнейшей задачей. Он отметил, что подобные атаки нельзя исключать и к ним нужно быть готовыми, добавив, что правительство страны уже приняло меры для предотвращения попыток взрывов на трубопроводах.

    Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 12:02
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 22:31
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 20:24
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 14:35
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 09:48
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 12:00
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона передала российской тела 35 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    России передали тела 35 погибших военнослужащих, Украина же получила тела 1 тыс. украинских военных, указал Мединский в своем Telegram-канале.

    В конце января Россия и Украина также обменивались телами погибших военных, российской стороне передали тела 38 бойцов, украинской – тела 1000 военнослужащих ВСУ.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 15:35
    Орбан решил усилить защиту энергообъектов Венгрии от Украины

    Орбан: Венгрия усилит защиту энергетических объектов от Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении усилить защиту ключевой энергетической инфраструктуры страны.

    По его словам, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию через нефтяную блокаду, а также готовит новые шаги, направленные на срыв работы венгерской энергетической системы, передает ТАСС.

    «Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Венгрию не удастся шантажировать», – написал Орбан в соцсетях.

    На прошлой неделе Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину.

    Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:58
    Си Цзиньпин назвал ключ к решению конфликта на Украине

    Си Цзиньпин назвал диалог ключевым для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти считают, что мирный диалог является основным инструментом для урегулирования ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпина, власти Китая считают, что основной путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через переговоры, передает ТАСС.

    Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине, ключ к решению проблемы – в настойчивом поиске решений через диалог.

    Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай и Германия должны активнее развивать стратегическое сотрудничество. По его словам, странам необходимо укреплять стратегический диалог и взаимное доверие, чтобы достичь новых результатов в партнерстве.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о недопустимости возложения ответственности за украинский кризис на Китай.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными обвинения США в том, что Китай «полностью поощряет» конфликт на Украине.

    Китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что без последовательного диалога мир по Украине не будет достигнут.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 15:48
    Венгрия и Словакия начали использовать кризисные резервы нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Венгрия и Словакия объявили о начале использования своих кризисных запасов нефти из-за перерыва поставок по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила: «И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями».

    На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что решение о задействовании резервов принято после того, как поставки нефти по «Дружбе» прекратились по инициативе Украины. Итконен добавила, что подобные запасы имеются у всех стран ЕС для подобных экстренных случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Как заявил глава Венгрии Венгрии Петер Сийярто, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине для проверки его пригодности к транспортировке нефти.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:46
    Очевидцы рассказали об атаке дронов на химзавод в Смоленской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители Смоленской области рассказали, как пережили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на предприятие в регионе.

    Атаке подверглось ПАО «Дорогобуж», где производят азотные удобрения. Прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, вызвав возгорание, рассказали жители региона «Ленте.ру».

    Местная жительница рассказала о сильных взрывах, которые ощущались в жилых домах. «Нас всю ночь бомбили беспилотники. В 4.45 (мск) я вообще проснулась от взрывной волны сродни землетрясению, а муж в районе шести утра от еще одной», – сообщила она.

    Очевидцы также заявили о попадании снарядов по городской ТЭЦ. В квартирах пропала вода, а в магазинах быстро раскупили все запасы питья. Дороги на выезд из населенного пункта оказались перекрыты.

    Губернатор Василий Анохин сообщал о гибели четырех сотрудников предприятия ПАО «Дорогобуж» в результате налета украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
