Орбан отказался поддерживать решения ЕС по Украине до нормализации энергоситуации

Tекст: Ольга Иванова

Венгрия не станет поддерживать решения Евросоюза, выгодные для Украины, пока Киев не прекратит попытки спровоцировать энергетический кризис в стране, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште, подчеркнув, что никаких технических препятствий для возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию не существует и требуется лишь политическое решение со стороны Украины.

Орбан отметил, что, как один из самых дисциплинированных членов Европейского совета, он понимает опасения Брюсселя, но считает ситуацию абсурдной: «Мы принимаем решение, выгодное для Украины в финансовом плане, которое я не поддерживаю, а затем Украина провоцирует энергетический кризис в Венгрии, и вы просите меня вести себя так, как будто ничего не произошло». Премьер подчеркнул, что не может поддержать ни одно решение, благоприятное для Украины, пока ситуация не нормализуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия пообещала блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» на Украину.

Венгрия заблокировала решение о выделении Евросоюзом кредита Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.