    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    20 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    28 комментариев
    21 февраля 2026, 17:31 • Новости дня

    Орбан: Нефтепровод «Дружба» технически готов к работе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Нефтепровод «Дружба» полностью пригоден для эксплуатации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами партии «ФИДЕС», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что причиной прекращения поставок российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию стали исключительно политические решения Киева.

    «Мы точно знаем, что трубопровод пригоден для транспортировки нефти. Его можно использовать», – заявил Орбан в ходе выступления на юго-востоке страны.

    По словам Орбана, украинские власти стремятся спровоцировать энергетический кризис в Венгрии, чтобы создать трудности для действующего правительства накануне парламентских выборов. Он добавил, что Будапешт рассматривает эти действия как попытку Киева и Брюсселя поддержать венгерскую оппозицию.

    Премьер также напомнил, что попытки навредить энергетической безопасности Венгрии и Словакии противоречат ранее достигнутым соглашениям между Украиной и Европейским союзом. Орбан отметил, что в соглашении об ассоциации прямо указано: Украина не имеет права принимать решения, которые могут угрожать энергоснабжению стран ЕС.

    Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС и не предоставит ей военную или финансовую помощь в условиях конфликта с Россией. В ответ на блокировку «Дружбы» Венгрия откажется поставлять Украине дизельное топливо, не одобрит предоставление безвозвратного кредита в 90 млрд евро и, если потребуется, прекратит экспорт электроэнергии в эту страну.

    По данным венгерской стороны, поставки нефти по трубопроводу «Дружба» прекращены с 27 января. В середине февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу, чтобы нефть доставлялась морским путем в порт Омишаль. Венгрия уверена, что это не противоречит европейским санкциям, поскольку ранее для нее и Словакии были введены исключения на закупку российской нефти по трубопроводам.

    Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    Комментарии (14)
    20 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ

    Шмыгаль сообщил о передаче Украине подержанного оборудования европейских ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских ТЭЦ и ТЭС, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Украинская делегация договорилась о получении оборудования, снятого с эксплуатации на шести европейских ТЭЦ и ТЭС, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после заседания Международного энергетического агентства.

    Шмыгаль уточнил, что речь идет о договоренностях с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Министр заявил: «Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине».

    По словам главы украинского Минэнерго, это оборудование поможет в кратчайшие сроки восстановить работу ключевых энергетических станций страны. Кроме того, Киев получит более 600 млн евро на развитие энергетики и поддержку от зарубежных партнеров.

    Швейцария решила выделить Киеву генераторы и электромодули на сумму 32 млн франков.

    Владимир Зеленский заявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на Украине из-за продолжающихся проблем с электроснабжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.

    Комментарии (10)
    21 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на сохраняющееся военное положение и отсутствие официальной даты, а СМИ назвали возможные сроки проведения выборов в стране.

    Депутаты Верховной рады начали активную подготовку к выборам, которые могут состояться в течение 2026 года, даже во время конфликта. По данным источников украинского издания «Инсайдер», некоторые партийные лидеры уведомили региональные структуры о том, что президентские выборы могут состояться осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года, передает ТАСС.

    При этом проведение выборов рассматривается как после окончания, так и в период действия военного положения, отменять которое не планируется.

    В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить свои позиции – некоторые заняты созданием политических проектов, другие рассматривают переход в новые политические команды.

    На фоне действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, ни президентские, ни парламентские выборы на Украине не проводятся: очередные парламентские выборы должны были пройти осенью 2023 года, а президентские – весной 2024 года. В этой ситуации в стране регулярно обсуждается вопрос легитимности действующей власти.

    Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но выборы не состоялись. Киев объясняет это невозможностью проведения голосования до отмены военного положения, однако Зеленский  заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили о планировании Зеленским махинаций с выборами на Украине. Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха».

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 21:13 • Новости дня
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование осознало невозможность захвата Купянска военным путем и сосредоточилось на создании видимости успехов в информационном пространстве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

    ВСУ больше не надеются вернуть контроль над территорией, сказал Рудской, передает РИА «Новости». В связи с этим украинское начальство решило перейти к тактике «медийных побед».

    По словам военачальника, российские войска группировки «Запад» ранее блокировали и освободили этот стратегически важный логистический узел. Украинские формирования неоднократно пытались отбить город, однако теперь вынуждены демонстрировать лишь мнимые достижения на данном направлении.

    Рудской добавил, что сейчас продолжается ликвидация групп противника, заблокированных на восточном берегу реки Оскол.

    В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Купянска под полный контроль российских войск.

    Украинские силовики ради создания видимости присутствия в городе снимали постановочное видео с подрывом пустого здания.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделение Украине кредита на общую сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника.

    Четыре источника сообщили изданию, что постпред Венгрии в ЕС 20 февраля выступил против выделения кредита. Тогда как для принятия такого решение требуется единогласная поддержка всех 27 стран объединения.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, подчеркнув, что эти средства укрепят позиции страны в переговорах и на поле боя.

    При этом для обеспечения такого объема средств, Брюсселю придется занимать деньги на внешних рынках.

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.


    Комментарии (9)
    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе замену «Дружбы»

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды

    Киев предложил Европе замену «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    The Guardian: Испуганный Байден звонил Путину в 2021 году из-за Украины

    The Guardian сообщила о звонке «испуганного» Байдена Путину в 2021 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2021 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину, обеспокоившись разведданными о возможных военных действиях на Украине, пишут британские СМИ.

    Президент США Джо Байден в 2021 году совершил встревоженный звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации на Украине, пишет британская газета The Guardian. Поводом для разговора послужили данные американской разведки, которые вызвали серьезное беспокойство в Белом доме.

    По данным журналистов, разведка США получила сведения, что Путин может использовать свое ежегодное послание для обоснования военных действий на Украине. Главе Белого дома доложили об этом за неделю до выступления российского лидера, после чего он инициировал телефонный разговор.

    В ходе беседы американский президент поделился своими опасениями. «Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», – говорится в материале.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Байден на встрече с Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России. Лавров также отметил, что Байден говорил о России без подсказок и признал особенности исторического развития страны, где поддерживается многонациональность и сохраняются языки, культура и традиции.

    До этого Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Байдена.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 06:00 • Новости дня
    Захарова рассказала о мистике логистики для участников заседания ООН по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в Нью-Йорке прошло неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное влиянию западных СМИ на украинский кризис, но часть приглашенных экспертов столкнулась с неожиданными препятствиями перед мероприятием, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ожидалось, что в обсуждении примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди. Дисен планировал прибыть в Нью-Йорк лично, а Лучиди собирался выступить онлайн, сообщила дипломат.

    «По «случайному» стечению обстоятельств накануне мероприятия Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменён по неназванной причине – и это при ясной погоде в обоих городах. Примечательно, что в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии», – написала она в Telegram-канале.

    Одновременно Андреа Лучиди был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не сорвало его участие, добавила Захарова.

    «Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», – написала она.

    Несмотря на эти препятствия, заседание состоялось, приглашенные эксперты донесли до международной аудитории информацию о предвзятости западных СМИ в освещении конфликтов и намеренном формировании антироссийских нарративов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:14 • Новости дня
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил прекращение экспорта электроэнергии на Украину, если не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт может остановить поставки электроэнергии на Украину, если транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» не будет возобновлен, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Словакия уже подняла аналогичный вопрос и если потребуется, Венгрия готова поддержать эту инициативу.

    В ходе выступления перед активистами партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Орбан заявил: «Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности».

    Ранее Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину.

    Газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Сообщалось, что правительство Словакии планирует приостановить подачу электроэнергии на Украину с 23 февраля, если Киев не запустит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Комментарии (0)
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО
    В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Певец Шарлот начал исполнять в колонии патриотические песни

