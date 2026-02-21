На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.20 комментариев
Орбан: Нефтепровод «Дружба» технически готов к работе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.
Нефтепровод «Дружба» полностью пригоден для эксплуатации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами партии «ФИДЕС», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что причиной прекращения поставок российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию стали исключительно политические решения Киева.
«Мы точно знаем, что трубопровод пригоден для транспортировки нефти. Его можно использовать», – заявил Орбан в ходе выступления на юго-востоке страны.
По словам Орбана, украинские власти стремятся спровоцировать энергетический кризис в Венгрии, чтобы создать трудности для действующего правительства накануне парламентских выборов. Он добавил, что Будапешт рассматривает эти действия как попытку Киева и Брюсселя поддержать венгерскую оппозицию.
Премьер также напомнил, что попытки навредить энергетической безопасности Венгрии и Словакии противоречат ранее достигнутым соглашениям между Украиной и Европейским союзом. Орбан отметил, что в соглашении об ассоциации прямо указано: Украина не имеет права принимать решения, которые могут угрожать энергоснабжению стран ЕС.
Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС и не предоставит ей военную или финансовую помощь в условиях конфликта с Россией. В ответ на блокировку «Дружбы» Венгрия откажется поставлять Украине дизельное топливо, не одобрит предоставление безвозвратного кредита в 90 млрд евро и, если потребуется, прекратит экспорт электроэнергии в эту страну.
По данным венгерской стороны, поставки нефти по трубопроводу «Дружба» прекращены с 27 января. В середине февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу, чтобы нефть доставлялась морским путем в порт Омишаль. Венгрия уверена, что это не противоречит европейским санкциям, поскольку ранее для нее и Словакии были введены исключения на закупку российской нефти по трубопроводам.
Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».
Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.
Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.