Орбан: Нефтепровод «Дружба» технически готов к работе

Tекст: Вера Басилая

Нефтепровод «Дружба» полностью пригоден для эксплуатации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами партии «ФИДЕС», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что причиной прекращения поставок российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию стали исключительно политические решения Киева.

«Мы точно знаем, что трубопровод пригоден для транспортировки нефти. Его можно использовать», – заявил Орбан в ходе выступления на юго-востоке страны.

По словам Орбана, украинские власти стремятся спровоцировать энергетический кризис в Венгрии, чтобы создать трудности для действующего правительства накануне парламентских выборов. Он добавил, что Будапешт рассматривает эти действия как попытку Киева и Брюсселя поддержать венгерскую оппозицию.

Премьер также напомнил, что попытки навредить энергетической безопасности Венгрии и Словакии противоречат ранее достигнутым соглашениям между Украиной и Европейским союзом. Орбан отметил, что в соглашении об ассоциации прямо указано: Украина не имеет права принимать решения, которые могут угрожать энергоснабжению стран ЕС.

Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС и не предоставит ей военную или финансовую помощь в условиях конфликта с Россией. В ответ на блокировку «Дружбы» Венгрия откажется поставлять Украине дизельное топливо, не одобрит предоставление безвозвратного кредита в 90 млрд евро и, если потребуется, прекратит экспорт электроэнергии в эту страну.

По данным венгерской стороны, поставки нефти по трубопроводу «Дружба» прекращены с 27 января. В середине февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу, чтобы нефть доставлялась морским путем в порт Омишаль. Венгрия уверена, что это не противоречит европейским санкциям, поскольку ранее для нее и Словакии были введены исключения на закупку российской нефти по трубопроводам.

Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

