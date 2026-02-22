Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Последний рейс с туристами вылетел с Кубы в Москву
Последний самолет, выполняющий рейс в Россию для туристов, находящихся на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Последний рейс для российских туристов, находившихся на Кубе, вылетел в Москву, передает ТАСС. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет с номером FV 6928 отправился из Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени, что соответствует 04:30 по московскому времени.
Прибытие воздушного судна в столичный аэропорт Шереметьево ожидается 22 февраля в 18:20 по московскому времени. Этот рейс стал завершающим для организованной перевозки российских туристов с Кубы в Россию в текущем сезоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны несмотря на внешнее давление. Куба осудила американскую блокаду поставок топлива. Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива, вскоре вернутся на Родину.