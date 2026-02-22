Tекст: Дмитрий Зубарев

Последний рейс для российских туристов, находившихся на Кубе, вылетел в Москву, передает ТАСС. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет с номером FV 6928 отправился из Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени, что соответствует 04:30 по московскому времени.

Прибытие воздушного судна в столичный аэропорт Шереметьево ожидается 22 февраля в 18:20 по московскому времени. Этот рейс стал завершающим для организованной перевозки российских туристов с Кубы в Россию в текущем сезоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны несмотря на внешнее давление. Куба осудила американскую блокаду поставок топлива. Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива, вскоре вернутся на Родину.