    СВО ускорила процесс обновления элит в России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    Ростех упрекнул Reuters в непонимании русских
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня

    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру

    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    22 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    22 декабря 2025, 00:00 • Новости дня
    Макрона назвали предателем Мерца
    Макрона назвали предателем Мерца
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    23 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    В преддверии Рождества RT выпустил музыкальное видео, высмеивающее поведение европейских политиков и призывающее верить только в Санта-Клауса.

    RT опубликовал сатирическую музыкальную композицию по случаю наступающего Рождества. В клипе звучит обращение с советом европейским гражданам безоговорочно доверять Санта-Клаусу, а не политическим лидерам.

    В тексте сатиры лидеры европейских стран изображаются как оправдывающие все возникающие в странах проблемы. Как отмечено в Telegram-канале RT, «нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту». Кроме того, в материале RT рассказывается о том, как к празднику традиционно готовятся в западных христианских странах и раскрываются особенности периода Адвента.

    23 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейским покупателям напомнили о рисках заказов новогодних подарков на китайских сайтах: по оценке властей, 80% таких посылок не соответствуют требованиям безопасности Евросоюза.

    Европейцам советуют отказаться от покупки рождественских подарков на китайских онлайн-платформах из-за риска получить некачественные или небезопасные товары, пишет Politico.

    По оценкам одного из чиновников ЕС, на некоторых аэропортах до 80% входящих посылок из Китая не соответствуют европейским стандартам безопасности. Проблема усугубилась ростом объёма мелких почтовых отправлений: к 2024 году их число достигло 4,6 млрд, что стало рекордом.

    Рост онлайн-покупок из Китая приводит к перегрузке таможенных служб, ухудшает качество товаров на европейском рынке и создает неравные условия для производителей ЕС, отмечает издание.

    Среди выявленных нарушений – опасные игрушки, некачественные кухонные принадлежности и продукция без маркировки, что особенно тревожно для детей и потребителей. По словам европейского депутата Анны Кавадзини, необходимо ускорить реформу таможенной системы и создать единый контроль вместо разрозненных национальных правил.

    С июля следующего года ЕС вводит фиксированный сбор в размере трех евро на каждую мелкую посылку, фактически отменяя прежнюю налоговую льготу для товаров стоимостью до 150 евро. Однако этот временный шаг не решает вопроса контроля реальной стоимости товаров, так как ИТ-системы таможни пока не позволяют проверять каждую единицу импортируемой продукции.

    Кавадзини подчеркивает, что «нам нужна фундаментальная дискуссия о европеизации таможни». Европейский парламент и государства-члены обсуждают создание централизованного таможенного агентства и единой базы данных, но реформа будет реализована не раньше 2026 года, а полноценная система контроля – только в следующем десятилетии.

    В отдельных странах, таких как Франция, уже обсуждается введение дополнительной пошлины сверх общеевропейского сбора, а Бельгия и Нидерланды, вероятно, последуют примеру. В то же время европейские депутаты настаивают, что разрозненные сборы неспособны решить проблему – необходима комплексная реформа. Кипр, который с января 2025 года возьмёт на себя председательство в Совете ЕС, заявил, что намерен сделать этот вопрос приоритетом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз признал свое бессилие перед нарастающей торговой экспансией Китая.

    Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.

    Европейские власти выразили тревогу из-за резкого роста количества недорогих покупок через Shein и Temu.

    22 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    @ Michael Brochstein/ZUMA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа отзывает почти 30 карьерных дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных сотрудников посольств, чтобы изменить дипломатическую позицию США за рубежом.

    «На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе. Все они заняли свои посты в администрации Джо Байдена, но пережили первоначальную чистку в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа, которая была направлена в основном против политических назначенцев», – передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух чиновников Госдепа.

    Ситуация изменилась в среду, когда они начали получать уведомления от официальных лиц из Вашингтона об их скором увольнении. Послы работают по указанию президента и, как правило, остаются на должностях в течение трех-четырех лет. Те, кто пострадал от перестановок, не теряют работу в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для получения других назначений, если они того пожелают, сообщили AP официальные лица.

    Госдепартамент назвав происходящее «стандартным процессом в любой администрации», а также отмечалось, что посол является «представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах у него были люди, которые продвигают повестку дня «Америка превыше всего».

    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    22 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    22 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    @ andout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для администрации Дональда Трампа ключевым направлением является забота о старшем поколении в сравнении с финансированием Украины, заявил на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

    Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

    «Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

    Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

    В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики.

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе.

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения?

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви.

    Куда сдать новогоднюю елку после пра

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

