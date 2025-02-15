Армия США объявила о прекращении приема трансгендеров на службу

Армия США остановила прием трансгендеров на службу и отказалась содействовать операциям по смене пола

Tекст: Антон Антонов

«Армия США больше не будет разрешать трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вступать в ряды вооруженных сил и прекратит проводить или облегчать процедуры, связанные с гендерной трансформацией военнослужащих», – заявили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сухопутные войска США.

Отмечается, что решено приостановить «все новые поступления в армию для лиц с историей гендерной дисфории». Кроме того, приостанавливаются «все внеплановые, плановые или запланированные медицинские процедуры», которые имеют отношение к «гендерному переходу» военных.

Несмотря на введенные изменения, в армии заверили, что поступившие на службу трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) не будут подвергаться дискриминации: «Люди с гендерной дисфорией добровольно пошли служить нашей стране, и к ним будут относиться с достоинством и уважением».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти США велели свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне и потребовали пересмотра медицинских стандартов для трансгендерных военнослужащих. Новый министр обороны США Пит Хегсет сформировал специальную группу для демонтажа системы поддержки меньшинств в вооруженных силах, действовавшей при администрации Джо Байдена. Опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддерживают решение о запрете трансгендерам служить в армии, тогда как 41% выступили против.