Пентагон сформировал спецгруппу для отмены поддержки меньшинств

Пентагон создал группу для демонтажа системы поддержки меньшинств в армии США

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Defense One, новый министр обороны США Пит Хегсет сформировал специальную группу для демонтажа действовавшей при администрации Джо Байдена системы поддержки меньшинств в вооруженных силах.

В служебной записке шефа Пентагона говорится, что эта «Целевая группа по восстановлению боевых сил Америки» должна обеспечить предоставление военнослужащим равных возможностей, основанных на заслугах, а не на цвете кожи, передает ТАСС.

На реализацию этой задачи отводится около шести месяцев. Группа должна представить отчет о проделанной работе министру обороны в июне. Основным приоритетом является ликвидация квот на занятие должностей по признакам пола, расы или этнической принадлежности, а также отказ от политики «позитивной дискриминации», которая в некоторых случаях предоставляла меньшие шансы белым людям на найм.

Целевая группа также должна закрыть в Пентагоне все отделы по разнообразию, равенству и инклюзивности, известные как DEI, и отменить преподавание подобных дисциплин в вооруженных силах и военных учебных заведениях. Эти меры соответствуют указам президента Дональда Трампа, подписанным в январе, которые закрывают все программы инклюзивности и разнообразия в федеральных ведомствах и признают в США только два пола – мужской и женский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации, и распорядился свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне.

Предприниматель Илон Маск в пятницу заявил об экономии бюджета на 1 млрд долларов благодаря сокращению договоров, связанных с инклюзивностью в США.

Также сообщалось, что федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI, в связи с изменениями, введенными администрацией президента Дональда Трампа.